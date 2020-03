Non, le sang africain et la peau noire ne résistent pas au nouveau #Coronavirus

« Les médecins chinois ont confirmé que la composition génétique du sang africain résiste au coronavirus, suite à la guérison d’un étudiant », voici ce que dit le titre de cet article (en anglais) datant 14 février 2020, publié sur le site Af.feednews.com.



« Senou est un jeune étudiant camerounais en Chine récemment infecté par le coronavirus, il a été libéré de l’hôpital ce matin après avoir guéri du virus. Les médecins à la recherche d’un remède pour traiter le terrible virus ont été étonnés de voir Senou toujours en vie et en forme », indique l’article.



« Les médecins chinois ont confirmé que Senou est resté en vie à cause de sa composition génétique sanguine qui se trouve principalement dans la composition génétique des Africains subsahariens ».



L’article ajoute: « Les médecins chinois ont également déclaré qu’il était resté en vie car il avait la peau noire, les anticorps d’un noir sont 3 fois plus forts, plus puissants et plus résistants par rapport à celui du blanc ».



L’article a été partagé sur Facebook.



Quatre jours avant la publication de cet article, le 10 février 2020, la page Facebook Dodocommunication avait fait une publication rapportant les mêmes informations mis en exergue dans l’article de Af.feednews.com.





Mais a-t-il été réellement confirmé que la « composition génétique du sang » des Africains et de la peau noire peut « résister » au coronavirus ?



Comprendre l’épidémie de coronavirus Covid-19

Les coronavirus sont un groupe de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves. Un foyer d’une nouvelle souche, techniquement connue sous le nom de 2019-nCoV et maintenant nommée Covid-19, a été identifié à Wuhan, en Chine, fin décembre 2019.



Selon la dernière mise à jour de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’épidémie, datant du 17 février 2020, le virus a coûté la vie à 1 772 personnes en Chine. Trois autres décès – un aux Philippines, un au Japon et un en France – ont été enregistrés en dehors de la Chine.



Il y a eu 71 429 cas confirmés d’infection à Covid-19 dans le monde, la plupart en Chine.



Un cas confirmé de Covid-19 en Égypte est à ce jour la seule incidence de la maladie en Afrique.



Diversité génétique en Afrique

Des décennies de recherches ont montré que les Africains sont la population la plus diversifiée génétiquement au monde.



La diversité génétique de personnes d’autres continents n’est qu’un « sous-ensemble de la diversité en Afrique », affirment les chercheurs qui ont mis sur pied la plus grande bibliothèque de génomes d’Afrique.



Aucune preuve

Pour plus d’explications, nous avons demandé à Omolade Awodu, professeur d’hématologie à l’école de médecine de l’Université du Bénin au Nigeria, si le sang africain et la peau noire rendaient les gens résistants au coronavirus.



« Il s’agit d’un nouveau virus et on en sait très peu », a-t-elle déclaré. « Cependant, je n’ai trouvé aucune recherche confirmant l’affirmation selon laquelle la composition du sang africain ou la peau noire résistent au coronavirus ».



L’Organisation Mondiale de la Santé publie des rapports quotidiens sur la situation de l’épidémie de Covid-19. Ceux-ci fournissent des statistiques sur les cas et les décès, et un aperçu des nouveaux développements tels que les pistes prometteuses dans la recherche d’un vaccin ou d’un remède.



Aucun de ces rapports ne mentionne que le sang africain ou la peau noire rendent les gens immunisés contre la maladie.