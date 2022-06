Non-respect de contrat, absence de prise en charge... : Les enseignants du privés à Mbour dans tout leur état

Contrat non respecté, absence de prise en charge médicale, salaire dérisoire, les enseignants des écoles privées de Mbour sont dans tout leur état. Ils s’inquiètent en outre de l’avenir de l’établissement du nom de Futur du Nianing menacé de disparation à cause d’un détournement présumé.



« Nous sommes outré, indigné révolté par le traitement dégradant, avilissant, déshonorant, scandaleux que nous font subir nos employeurs. Ce qui se passait avant ne peut plus continuer. Nous ce qui nous inquiète surtout, c’est vraiment l’avenir de ces 42 travailleurs qui sont dans l’école. Ils sont mal payés. Ils leur coupent à la source leur cotisation sociale pour l’Ipress et pour la caisse de sécurité sociale qu’il ne verse pas depuis au moins 2015. Aujourd’hui, l’école doit à ces institutions de prévoyances sociales 16 millions pour l’Ipress et 8 millions pour la caisse de sécurité sociale. Et tout cela, il l’a détourné à des fins personnelles. Ça, nous ne pouvons pas l’accepter », tonne leur porte-parole.



Ces enseignants décident de traîner l’administrateur de l’école devant les tribunaux. Ils interpellent par la même occasion leur ministre de tutelle.



« Notre conseillé juridique va déposer une plainte auprès du procureur de la République. Nous avons saisi l’inspection du travail. La semaine prochaine, nous allons rencontrer le ministre du travail pour lui poser le cas. Nous allons rencontrer également le directeur général du travail pour lui poser la situation des travailleurs de cette école. On va lui monter que nous somme dans un état de droit », annonce le porte-parole au micro de Walf radio.