Non-respect du port de masque: les récalcitrants vont payer une contravention de 3000 Fcfa

Ils sont au nombre de 226 personnes avoir été verbalisées pour non-respect du port du masque rendu obligatoire par un arrêté ministériel dans certains endroits comme les commerces et les transports. Selon « Enquête », qui donne ces chiffres, les récalcitrants vont devoir payer tout un chacun, une contravention qui s’élève à 3000 Fcfa, comme le stipule l’article 8 du Code des contraventions qui punit la violation dudit arrêté.



La même source précise que les autorités ont préféré cette option, en lieu et place de l’interpellation et le déferrement.