Non reversement de fonds : Intech Group visée par des plaintes d’Air Sénégal et des Grands Moulins de Dakar

La fintech Intech Group est sous le coup de deux procédures judiciaires engagées par la Société nationale Air Sénégal SA et par les Grands Moulins de Dakar (GMD). En effet, Intech Group aurait collecté des fonds pour de grands clients sans jamais les leur reverser, après avoir prélevé sa commission.



Air Sénégal SA lui réclame la somme faramineuse de 1 221 236 141 F CFA au principal, en plus de 50 000 000 F CFA. L’affaire, pendante devant le tribunal de commerce de Dakar, sera examinée le 16 septembre 2025.



Le 26 février 2022, Air Sénégal SA avait signé un contrat avec Intech Group SAS pour la commercialisation de ses services. Dans le cadre de ce partenariat, Intech Group devait reverser à la compagnie nationale la somme précitée, outre les frais, intérêts et accessoires.



Malgré la reconnaissance de sa dette et son engagement ferme à rembourser, Intech Group n’a pas respecté les échéances de paiement. La preuve de souplesse d’Air Sénégal, qui avait accepté un plan de remboursement sur sept mois, n’a pas davantage porté ses fruits.



Face à cette situation, la compagnie aérienne a été contrainte de notifier à Intech Group une mise en demeure le 26 février 2025. Selon l’assignation consultée par Libération de ce jeudi 11 septembre, Intech Group tente de justifier son défaut de paiement en invoquant une suspension des paiements par la BCEAO, un argument qu’Air Sénégal rejette catégoriquement.



Un schéma similaire est à l’origine de la plainte déposée, cette fois au pénal, par les Grands Moulins de Dakar. Comme avec Air Sénégal, Intech Group aurait encaissé 550 millions de F CFA payés par des clients des GMD, sans jamais reverser la somme. Malgré deux lettres d’engagement signées par son PCA, la société n’a pas tenu parole, poussant les GMD à saisir la justice pour abus de confiance.