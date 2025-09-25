Norwich : grave blessure et longue absence pour Papa Amadou Diallo

“Ce n'est pas une bonne nouvelle, il s'est gravement blessé au quadriceps et sera donc absent pendant quatre mois. C'est vraiment triste, il va falloir l'opérer”, a dit le coach de Norwich.

Formé à Génération Foot et sacré champion d’Afrique U20 puis vainqueur du CHAN en 2023, Diallo avait déjà pris part à sept rencontres avec Norwich, délivrant deux passes décisives.

Arrivé à Norwich cet été en provenance de Metz, Papa Amadou Diallo voit son début d’aventure anglaise brutalement interrompu. Le jeune international sénégalais s’est en effet gravement blessé au quadriceps lors de la défaite face à Wrexham, le 20 septembre dernier en Championship (D2 anglaise).