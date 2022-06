Notre collègue Salif Sakhanokho remporte le premier prix du meilleur reportage en migration

Au total, 9 journalistes ont été primés. Il s'agit de trois journalistes dans chaque catégorie (presse en ligne/écrite, radio et télévision). Le prix de chaque catégorie a eu un chèque de 1200 dollars, le deuxième 800 et le troisième 200 dollars. Salif Sakhanokho a remporté le premier prix de la presse en ligne avec une note 16/20.



A travers cette initiative, l'Oim et l'UE veulent promouvoir des reportages de qualité sur la réintégration et la protection des migrants. Le concours s’inspire du Prix du journalisme sur la migration, organisé avec succès par le bureau régional pour mettre en évidence les multiples aspects de la migration.



Cette initiative s’appuie sur le « journalisme de solution », qui vise à identifier et à apporter des solutions aux principaux problèmes de société. Il peut également s’appuyer sur le journalisme d’investigation. La migration est un sujet complexe et les journalistes, selon ces organisations, ont un rôle important à jouer pour appréhender cette complexité. Leur rôle est de promouvoir auprès du public une compréhension claire de tous les aspects de la migration.



Pour rappel, en mai dernier, nos deux collègues, Aminata Diouf et Fana Cissé ont été respectivement primées, première et deuxième, par Women, Media and Change (WOMEC), un pionnier dans la formation et récompense du travail des journalistes sur les reportages sensible au genre.