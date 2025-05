Nottingham Forest : Taiwo Awoniyi placé dans un coma artificiel après avoir heurté un poteau

L'angoisse en Premier League. La blessure du joueur de Nottingham Forest Taiwo Awoniyi aurait pu lui être «fatale», rapporte le Daily Mail. L’attaquant a été opéré «en urgence» au niveau de l'abdomen après avoir violemment percuté le poteau, lors du match de Premier League contre Leicester (2-2). Une nouvelle intervention chirurgicale était prévue ce mercredi. En attendant, l'international nigérian de 27 ans a été placé dans un coma artificiel.



Awoniyi, qui a rejoint le club anglais en juin 2022 en provenance de l’Union Berlin, n'était entré en jeu que depuis cinq minutes lorsqu’il s’est blessé en tentant de reprendre un ballon à la 88e minute. Après avoir reçu un long traitement sur la pelouse, il a repris et fini le match. L’étendue de sa blessure n'a été constatée que lundi par l’équipe médicale de Nottingham Forest, ce qui a entraîné l'hospitalisation en urgence du footballeur.



Le joueur «se rétablit bien»



Son entraîneur Nuno Espirito Santo, qui avait déjà effectué tous ses changements à ce moment, est sous le feu des critiques pour avoir laissé son joueur sur la pelouse. D'après le club, le propriétaire Evangelos Marinakis aurait reproché ce choix au coach portugais.



Malgré les interventions chirurgicales et le coma artificiel, Forest, en course pour la qualification en Ligue des champions, s'est montré rassurant dans un communiqué publié mardi, expliquant que son attaquant «se rétablissait bien». D'autres nouvelles sont attendues en cours de journée.