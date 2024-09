« Nous sommes en train d’assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom », Abdou Mbow

Le député Abdou Mbow a déclaré lundi, lors du vote de projet de loi n°03/2024 relatif à la CNDH que « nous sommes en train d’assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom ». Car, note le parlementaire « la décision de justice qui interdit des gens de quitter le pays n’existe pas ». Il note par ailleurs que « la libre expression garantie par la Constitution et les règlements est gravement menacée ».



« Je voudrais partager avec l’opinion nationale et internationale les paroles des honorables députés de l’opposition. Les arrestations arbitraires se multiplient, les libertés individuelles sont violées. La libre expression garantie par la Constitution et les règlements est gravement menacée, en plus, des tentatives de bâillonnement de la presse privée, indépendante et libre. Nous assistons à des oppositions de sortir du territoire, depuis l’aéroport, d’honnêtes citoyens dont le seul tord est d’appartenir à l’ancien régime », a déclaré Abdou Mbow.



Le député a aussi interpellé le ministre sur « la décision de la justice qui interdit ces gens de quitter le pays ».



Pour lui, il n y a pas de décision de justice. « Le vice-président de la commission sportive Abdoulaye Sow qui est maire de Kaffrine, il n’a reçu ni rapport de l’IGE, ni rapport de l’OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes se voit interdire de sortir du territoire avec l’équipe nationale. Je pense que, M. le Ministre ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d’assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom et que le Premier ministre qui n’est ni juge ni procureur, ni ministre de la Justice, a fait une conférence de presse pour dire que demain, on va vers des mesures et c’est pourquoi on arrête les gens », a tonné le député Abdou Mbow.