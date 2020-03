"Nous travaillons sur un vaccin contre le Covid-19", révèle le Dr Sall, administrateur de l'Institut Pasteur

Le vaccin contre le nouveau Coronavirus pourrait bien sortir d'un laboratoire sis au Sénégal. Invité sur la plateau de la Matinale d'I-radio, l’administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar, a révélé qu'ils sont en train de travailler sur un vaccin contre le Covid-19. « L’Institut Pasteur de Dakar est le seul producteur de vaccin sur l’Afrique qui est pré qualifié par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cela nous met dans une position qui fait qu’aujourd’hui, nous travaillons avec les différentes initiatives pour le vaccin contre le Covid 19 », a annoncé le Docteur Amadou Alpha Sall.



Aussi, le Docteur Sall d'ajouter que l'IPD travaille actuellement sur de nouveaux outils de diagnostic pour aider à freiner la propagation de l'épidémie au Sénégal, en détectant rapidement des malades pour un traitement beaucoup plus efficace.

« Nous travaillons sur de nouvelles études de diagnostic qui vont permettre d’avoir des tests rapides. Nous y sommes engagés avec d’autres partenaires. Dans un délai relativement cours, nous pourrons mettre en place ce dispositif de tests pour appuyer non seulement le Sénégal, mais aussi d’autres pays de la sous-région », a-t-il renseigné



Pour rappel, l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) annonçait dimanche sur les mêmes ondes qu'il allait commencer à effectuer des tests de cas suspectés d'être porteurs de Covid-19 à partir du lundi d'hier. Sa directrice scientifique a parlé d'une capacité de 120 tests par jour.



Le Sénégal compte à ce jour du 31 mars 2020, 135 malades atteints du nouveau Coronavirus sous traitement. Les médecins ont réussi à traiter et guérir 40 des 175 cas positifs déclarés.