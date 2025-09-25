Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Nouveau bureau de la FSF installé : Khady Diène Gaye exhorte l’équipe fédérale à veiller sur l’avenir du football sénégalais



Nouveau bureau de la FSF installé : Khady Diène Gaye exhorte l’équipe fédérale à veiller sur l’avenir du football sénégalais
Le football sénégalais ouvre un nouveau chapitre. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement installé ce jeudi, à Dakar, le nouveau bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), dirigé par Abdoulaye Fall et élu le 2 août dernier.

S’adressant à la nouvelle équipe, la ministre a insisté sur la responsabilité qui leur incombe.
 
 « Votre mission est immense, mais je suis convaincue que votre passion et votre dévouement vous permettront à réussir cette mission. Vous êtes désormais les gardiens de l’avenir de notre football durant ces quatre années », a-t-elle exhorté.
 
 Khady Diene Gaye a également rappelé que le football sénégalais doit continuer à faire des bonds en avant conformément à la vision de développement concernant le sport qui découle des plus hautes autorités de ce pays.

Elle a ainsi fixé des recommandations au nouveau comité exécutif de la FSF :
 
• Moderniser le cadre juridique et électoral du football,

•  La promotion du football féminin au niveau des territoires ;
 
• Professionnaliser la gestion administrative de la fédération,
 
• Améliorer les conditions de pratique des joueurs,
 
• Développer des stratégies de financement innovantes (marketing, naming, création d’une chaîne TV dédiée),
 
• Renforcer la formation et accompagner la reconversion des anciens footballeurs,
 
• Participer activement à la construction et la gestion des infrastructures sportives,
 
• Digitaliser la billetterie,
 
• Travailler sur la candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN 2031
 
 
La ministre a assuré que le gouvernement continuera d’accompagner la FSF, notamment par la mise en place de contrats de performance dès 2026. « L’État restera un partenaire majeur du football sénégalais. Mais j’insiste sur l’importance de la transparence, de l’unité et du partage d’informations réguliers entre la fédération et mes services techniques », a-t-elle indiqué.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter