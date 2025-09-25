Nouveau bureau de la FSF installé : Khady Diène Gaye exhorte l’équipe fédérale à veiller sur l’avenir du football sénégalais

Le football sénégalais ouvre un nouveau chapitre. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a officiellement installé ce jeudi, à Dakar, le nouveau bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), dirigé par Abdoulaye Fall et élu le 2 août dernier.



S’adressant à la nouvelle équipe, la ministre a insisté sur la responsabilité qui leur incombe.



« Votre mission est immense, mais je suis convaincue que votre passion et votre dévouement vous permettront à réussir cette mission. Vous êtes désormais les gardiens de l’avenir de notre football durant ces quatre années », a-t-elle exhorté.



Khady Diene Gaye a également rappelé que le football sénégalais doit continuer à faire des bonds en avant conformément à la vision de développement concernant le sport qui découle des plus hautes autorités de ce pays.



Elle a ainsi fixé des recommandations au nouveau comité exécutif de la FSF :



• Moderniser le cadre juridique et électoral du football,



• La promotion du football féminin au niveau des territoires ;



• Professionnaliser la gestion administrative de la fédération,



• Améliorer les conditions de pratique des joueurs,



• Développer des stratégies de financement innovantes (marketing, naming, création d’une chaîne TV dédiée),



• Renforcer la formation et accompagner la reconversion des anciens footballeurs,



• Participer activement à la construction et la gestion des infrastructures sportives,



• Digitaliser la billetterie,



• Travailler sur la candidature du Sénégal à l’organisation de la CAN 2031





La ministre a assuré que le gouvernement continuera d’accompagner la FSF, notamment par la mise en place de contrats de performance dès 2026. « L’État restera un partenaire majeur du football sénégalais. Mais j’insiste sur l’importance de la transparence, de l’unité et du partage d’informations réguliers entre la fédération et mes services techniques », a-t-elle indiqué.

