Nouveau classement FIFA de futsal féminin : Le Sénégal 3ᵉ en Afrique et 83ᵉ au monde

Le Sénégal occupe désormais la 83ᵉ place mondiale, en recul de cinq rangs par rapport au précédent classement, mais conserve sa position de 3ᵉ nation africaine derrière le Maroc et la Tanzanie.



Dans le nouveau classement FIFA de futsal féminin publié ce vendredi 29 août, les Lionnes comptabilisent 750,07 points, malgré une baisse de performance au niveau mondial. Cependant, elles maintiennent leur statut sur le continent africain.



Au sommet du classement mondial, le Brésil domine avec 1425,78 points, suivi de l’Espagne et du Portugal. Le top 10 est complété par la Thaïlande, le Japon, l’Argentine, l’Italie, la Colombie, l’Iran et la Russie. Une hiérarchie qui illustre l’expansion rapide de cette discipline.



Par ailleurs, 92 sélections figureront au prochain classement en vue de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, prévue aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025, rapporte Wiwsport.com.