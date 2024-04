Nouveau gouvernement : Ousmane Sonko galvanise sa troupe

À peine nommé Premier ministre du gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko galvanise déjà ses troupes. Après avoir remercié le Président pour sa nomination, le nouveau PM a déclaré qu'il "remettra, dans les prochaines heures, au Président de la République, la liste du nouveau gouvernement".



Et Sonko d'ajouter : "nous allons mettre en place un gouvernement de ministres, de ministres conseillers et de secrétaires d'État. Nous voulons travailler d'arrache-pied et non se servir".



La mise en place d'un nouveau gouvernement ne sera que le "premier acte" de la nouvelle équipe, selon Ousmane Sonko qui annonce que "d'autres changements dans le pays sont attendus".