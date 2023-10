Nouveau gouvernement de Macky Sall: Sidiki Kaba ministre de l'Intérieur, Aîssata Tall Sall ministre de la Justice

Ils seront au nombre de 39. Et ça sera un gouvernement de combat et de mission pour les six prochains mois, a déclaré ce mercredi le Premier ministre Amadou Ba. Et les premiers noms sortis de ce lot, sont Sidiki Kaba nommé ministre de l'Intérieur et Aîssata Tall Sall ministre de la Justice. Omar Youm fait son entrée comme ministre des Forces Armées.