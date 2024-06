Nouveau maire de Ziguinchor : qui est Djibril Sonko ?

Le nouveau Mair de Ziguinchor, Djibril Sonko a été élu à l’unanimité par les 77 conseillers. L’élection s’est déroulée en présence du préfet de Ziguinchor, Ahmed Tidiane Thiaw.



Originaire de Ziguinchor, Djibril Sonko a étudié au Collège d’enseignement moyen Tété Diédhiou, au lycée Djignabo et à l’université Cheikh Anta Diop, où il a obtenu un DEA en économie internationale à la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg). Son expérience en tant qu’inspecteur du Trésor, avec 15 ans de service, lui confère une solide compréhension des enjeux financiers et administratifs.



Djibril Sonko est membre fondateur du parti Pastef, coordonnateur départemental de Pastef Ziguinchor et était 2e adjoint au maire avant d’être élu maire en remplacement au Premier ministre Ousmane Sonko. Il a également occupé des postes d’enseignant à l’Ucad et à l’université Assane Seck de Ziguinchor, où il a partagé ses connaissances sur les marchés publics et l’économie.



Sur le plan associatif, Djibril Sonko a été actif dans diverses organisations, notamment le club Éducation à la vie familiale (Evf) du lycée Djignabo, l’Aiesec (Association internationale des étudiants en sciences économiques) et l’amicale des étudiants de la Faseg/Ucad. Il a également été chargé de revendications au sein du syndicat unique des travailleurs du Trésor.



Elu à l’unanimité par les conseillers, le successeur compte faire de sa nouvelle fonction « un sacerdoce. « Cette élection est un sacerdoce pour moi. C’est d’autant plus un sacerdoce que j’ai décidé de faire beaucoup de sacrifices pour assurer la fonction de maire de la commune de Ziguinchor », a-t-il déclaré.