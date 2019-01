Nouvelle attaque terroriste dans l'est du Burkina Faso

Des individus armés ont attaqué ce détachement militaire de la région de l’est du Burkina avec des roquettes et des armes lourdes selon une source sécuritaire. L’attaque a lieu à la tombée de la nuit, autour de 18h heure locale. Les assaillants seraient venus à bord d’un véhicule 4x4 volée la veille à une société cotonnière et sur des motocyclettes.



Certains soldats de cette base militaire se sont repliés à la brigade territoriale de gendarmerie et au commissariat de Pama pour se mettre à l’abri. Après leur forfait, des témoins affirment que les assaillants ont pris la direction de Pama, ville située à une quinzaine de kilomètres de la base militaire.



Depuis le mois d’août 2018, la région de l’est du Burkina Faso est devenue la cible des groupes armés ou terroristes, en plus du centre et du nord. Les forces armées burkinabè ont mené plusieurs opérations dans les forêts situées dans cette partie du pays pour empêcher l’implantation de bases terroristes.



Cette nouvelle attaque contre les forces armées burkinabè intervient à quelques heures du début d’une réunion des experts en prélude à la cinquième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel prévue au Burkina Faso.