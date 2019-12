Nouvelle flotte Air Sénégal: le Gouvernement espère atteindre la barre des 3 millions de touristes en 2022

Le pavillon national du Sénégal, a été doté, ce mercredi d’un deuxième nouvel aéronef A 330 NEO de dernière baptisé "Sine Saloum". Un avion de dernière génération dotée d'une technologie très avancée réceptionnée par le président de la République, Macky Sall. Ce dernier pense que ce nouvel appareil va contribuer en plus de la position géographique du Sénégal, à faire du pays de la « Teranga » une destination privilégiée des touristes européens et américains.



« Ses plages, sa faune et la fameuse Téranga ont placé depuis bien longtemps le Sénégal dans une position avantageuse pour faire du tourisme un des secteurs importants de son développement économique. C’est ainsi que le Sénégal ambitionne de promouvoir un tourisme éthique, responsable, compétitif et contribuant durablement à son émergence économique », a indiqué le Président Macky Sall.



Selon lui, « l’objectif global de la politique touristique sénégalaise est de permettre au pays d’atteindre le cap des 3 000 000 de touristes en 2022. Cela a consisté à accroître les capacités d’hébergement de 25 000 lits, à renforcer les capacités des acteurs, à améliorer l’environnement du produit avec une nouvelle offre d’accueil, une importance accrue pour la sécurité, et une exigence de salubrité ».



Il ajoute : « Pour toutes ces offres et dans le but d’optimiser l’attrait qu’il suscite, le Sénégal s’est doté de solides partenaires que sont les nombreuses compagnies aériennes, mais a aussi créé Air Sénégal et sa flotte d’Airbus qui lui permet de parachever l’image d’un pays qui est amplement bien disposé à jouer son rôle sur l’échiquier du tourisme mondial ».