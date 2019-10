Nouvelle pénurie de carburant à Brazzaville

Il ne se passe plus un mois à Brazzaville sans une pénurie de carburant, avec, à la clé, des longues files d'attente dans les stations-service.



Certains automobilistes sont obligés de s'approvisionner auprès des ''Kadaffi'', ces nombreux trafiquants qui ne vendent pas des produits de qualité.



Aucune explication officielle n'a été donnée sur les raisons de cette pénurie.



De source proche de la Congolaise de Raffinage, contactée depuis Pointe-Noire, les produits pétroliers sont disponibles et en abondance, mais il se pose un problème de transport jusqu'à Brazzaville.



La situation est en passe de normalisation.



Plusieurs stations-service de la capitale ont reçu quelques livraisons d'essence et de gas-oil.