Nouvelle rupture de bassin à Touba : plusieurs quartiers menacés par les eaux

La rupture de cet ouvrage entraîne un écoulement incontrôlé des eaux vers les quartiers avoisinants, exposant de nombreuses habitations à un risque immédiat d'inondation. Certains secteurs, comme Ndock, pourraient même se retrouver complètement isolés.

Face à cette urgence, les populations concernées ont lancé un appel aux autorités locales et aux services de gestion des inondations, les exhortant à prendre des mesures rapides pour limiter les conséquences de cette catastrophe.

La ville sainte de Touba fait face à une nouvelle risque d’inondation. Le bassin de rétention de Keur Kabb a cédé sous la pression des eaux pluviales, aggravant une situation déjà préoccupante. Cet incident survient seulement quelques semaines après la rupture du bassin de Pofdi, soulignant la vulnérabilité croissante des infrastructures de drainage de la région.