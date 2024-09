Nouvelles mesures en Chine pour relancer l'économie

Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires, l'économie chinoise reste pénalisée par la crise immobilière, le chômage des jeunes et la consommation atone, alors que la déflation pèse sur les salaires et les entreprises. Pékin n'atteindra probablement pas son objectif de croissance de 5 % en 2024, d'où cette série de mesures.



La Banque centrale va réduire le taux de réserve obligatoire (RRR) des banques ainsi que ses taux directeurs. « Le taux de réserve obligatoire sera très prochainement réduit de 0,5 point de pourcentage afin de fournir aux marchés financiers des liquidités à long terme pour environ 1 000 milliards de yuans » (128 milliards d'euros), a expliqué Pan Gongsheng, le gouverneur de la Banque centrale, lors d'une conférence de presse à Pékin. Le RRR est un ratio qui détermine la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres. Sa réduction doit permettre de prêter davantage aux entreprises pour soutenir l'économie réelle. Autre baisse, celle des taux d'intérêt des prêts hypothécaires dans l'immobilier. Une mesure dont devront bénéficier 50 millions de foyers et 150 millions de personnes.



La crise de l'immobilier pèse sur les collectivités locales

Les Bourses de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen ont répondu positivement en grimpant en flèche. Mais ce plan reste insuffisant, selon les experts. Ils préconisent un méga-plan de relance qui aiderait notamment des collectivités locales à réduire leur dette. Une dette colossale qui dépasse désormais 5 000 milliards d'euros et qui menace l'économie chinoise.



Ces derniers mois, les autorités chinoises ont maintes fois tenté de venir en aide au secteur de l'immobilier. En mai 2024, elles ont réduit l'apport nécessaire à un premier achat de logement. Et la Banque centrale a débloqué 300 milliards de yuans, soit 38 milliards d'euros de prêts à bas taux pour permettre aux collectivités locales de racheter à des prix présentés comme abordables, des logements invendus ou non livrés.



Le secteur du logement et de la construction a longtemps représenté au sens large plus d'un quart du PIB de la deuxième économie mondiale.