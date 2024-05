Noyade à la plage de Mermoz : le corps du lycéen toujours introuvable 48H après

Quarante- huit heures après sa noyade à la plage de Mermoz, le corps du jeune lycéen est toujours introuvable. Ses parents, proches et amis sont dans le désarroi. Les appels à l'aide pour retrouver son corps fusent de partout. Dans ce cadre, les pêcheurs des plages de Soumbédioune, Ngor et Ouakam sont sollicités. " Ngor est une zone de plongeurs, nous sommes réputés pour l'être. D'ailleurs, les parents du jeunes lycéens qui s'est noyé à la plage de Mermoz sont venus me voir. Ils sollicitent notre aide pour retrouver le corps de leur fils. Et mon équipe et moi nous nous préparons à y aller juste après la prière du vendredi", nous avait confié un peu plutôt Diaga , un jeune pêcheur et plongeur de Ngor membre de l'union nationale des pêcheurs artisanaux (Unapas).