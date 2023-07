Noyade à la plage de la corniche ouest de Dakar : un enfant de 5 ans emporté par les vagues devant son père

Une scène d'horreur s'est déroulée dimanche dernier, lors d'une partie de baignade sur la plage de la corniche ouest de Dakar. Un enfant âgé de 5 ans a été pris par surprise par les vagues et emporté dans les profondeurs de l'océan sous les yeux impuissants de son père. Le drame s’est produit dimanche vers midi.



Revenant sur les faits, Le journal Les Échos informe que le jeune garçon et son père sont arrivés sur la plage et ont commencé à jouer dans le sable fin. Après un moment, ils ont décidé de se baigner. Alors que le père nageait dans les flots, l'enfant barbotait et continuait à s'amuser. Soudain, de puissantes vagues se sont déchaînées, saisissant le petit et l'entraînant dans un tourbillon. Son père qui a assisté à la scène et a tenté de le secourir, mais les vagues ont été plus fortes et ont emporté l'enfant dans les profondeurs de l'océan.



Alertés, les policiers du commissariat d'arrondissement de Rebeuss sont rapidement arrivés sur les lieux pour mener les enquêtes nécessaires. Ils ont mobilisé des équipes de secouristes qui ont plongé et fouillé les eaux tout au long de la journée, mais malheureusement sans succès. La nouvelle de cette tragédie s'est rapidement répandue sur la plage, mettant en état d'alerte les pêcheurs et les baigneurs présents.



C’est hier lundi, que des pêcheurs à bord de leur embarcation ont découvert le corps sans vie de l'enfant flottant à la surface de l'eau, à environ un kilomètre des lieux où il s’était noyé. Ils ont immédiatement repêché le corps du jeune enfant, ramenant sa dépouille sur la terre ferme et en informant la police locale.



Les policiers présents sur place ont constaté les faits et ont informé les sapeurs-pompiers, qui ont pris en charge le corps du jeune enfant, déjà en état de décomposition, et l'ont transporté à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.