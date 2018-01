Nuages sur l’Education : Le Cusems prêt au combat contre l’Etat pour…

Des tensions guettent l’école sénégalaise, a déclaré Abdoulaye Ndoye qui sonne l’alarme sur les répercussions négatives que peuvent avoir le non-respect, par l’Etat, de ses engagements envers les enseignants.



«Non seulement le gouvernement n’est pas dans les dispositions pour discuter avec les enseignants, mais il exerce une violence institutionnelle sur le corps enseignant», a déclaré le Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems).



Selon lui, les nombreux de d'échoppe avec l’Etat font que l’école sénégalaise n’emprunte pas la voie de la stabilisation : «les indemnités du bac et du Bfem du mois de juillet 2017 n’ont pas été payées jusqu’à présent, alors que la date butoir c’est le 30 novembre 2017. C’est inadmissible et inacceptable. La deuxième chose, c’est les ponctions opérées sur les salaires du mois de novembre».



Selon lui, l’Etat n’ayant pas respecté ses engagements, les enseignants allaient en tirer les conclusions de rigueur et agir en conséquence. Le syndicaliste a aussi relevé l’alignement de l’indemnité de logement entre autres.



Ce qui fait que, confie M. Ndoye à Sud Fm, les enseignants ne peuvent plus continuer à subir ces agissements du gouvernement.