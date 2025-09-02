Numérique : l’ARTP dévoile ses priorités à l’UIT lors du Symposium mondial des régulateurs

En marge du Symposium mondial des régulateurs qui se tient actuellement en Arabie Saoudite, le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Dahirou Thiam, a eu un long entretien avec la Secrétaire générale de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), Mme Doreen Bogdan-Martin, indique une note de l’ARTP.



Selon le document, les échanges ont porté sur plusieurs thématiques, notamment les pistes de renforcement de la coopération entre le Sénégal et l’UIT.



Le Directeur général de l’ARTP a profité de cette rencontre pour présenter l’approche inclusive qui guidera le futur plan stratégique de l’institution, afin de prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes, y compris l’UIT.



La note précise que ce plan, élaboré sur la base d’un diagnostic sans complaisance, mettra l’accent sur des enjeux majeurs tels que la co-régulation, la prise en compte du changement climatique, la régulation par la donnée, la gouvernance de l’intelligence artificielle ainsi que la régulation des réseaux non-terrestres.





À cette occasion, le DG de l’ARTP a précisé ledit plan prendra nécessairement en compte la vision des nouvelles autorités sénégalaises notamment le référentiel 2050 et sa déclinaison numérique à savoir le New Deal Technologique.



Toujours selon le document, Mme Bogdan-Martin a apprécié l’approche du Directeur général et a exprimé, par la même occasion, son souhait d’effectuer prochainement une visite au Sénégal, témoignant de l’importance accordée par l’UIT à son partenariat avec le pays.



Membre du Conseil de l’UIT depuis 1972, le Sénégal s’est toujours illustré par son implication active dans les instances internationales de gouvernance du numérique et abrite à Dakar le bureau régional de l’UIT pour la zone Ouest africaine.

