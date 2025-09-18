OACI 2025 : l’IATA veut des engagements concrets pour une aviation plus sûre et plus verte

À quelques jours de la 42e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), prévue du 23 septembre au 3 octobre 2025 à Montréal, l’Association du transport aérien international (IATA) affiche des attentes élevées. L’organisation, qui a soumis 14 notes de travail pour examen, entend placer la sécurité, la durabilité et l’efficience au cœur des discussions.« Il est essentiel que nous obtenions un soutien plus ferme à la production de SAF et au régime CORSIA, qui sont les facteurs clés de l’engagement de l’aviation d’éliminer ses émissions nettes d’ici 2050 », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA, rappelant l’importance d’un consensus sur les normes mondiales définies par l’OACI.L’association insiste notamment sur trois points : la montée en puissance de la production de carburants d’aviation durables (SAF), la consolidation du régime CORSIA (Compensation et réduction de carbone pour l’aviation internationale) et la protection des principes de la Convention de Chicago contre la multiplication de mesures fiscales et réglementaires nationales. « Nous devons aussi renforcer la sécurité au moyen de rapports d’accident produits en temps opportuns, de mesures d’atténuation des interférences du GNSS et de protection du spectre radioélectrique critique », a ajouté Willie Walsh.L’IATA rappelle que le CORSIA, adopté en 2016, pourrait générer jusqu’à 17 milliards de dollars pour financer des mesures climatiques d’ici 2035. Mais l’émergence de taxes et régimes parallèles « mine sa crédibilité et fait très peu, sinon rien, pour améliorer la durabilité ». L’organisation appelle donc les États à réaffirmer leur engagement et à garantir un volume suffisant d’unités d’émissions éligibles (UEE).D’autres chantiers prioritaires concernent la protection des consommateurs, l’harmonisation des règles de sécurité, la gestion du spectre face au déploiement de la 5G, et le respect de l’Annexe 13 de l’OACI sur la publication des rapports d’accidents. L’IATA plaide également pour relever de 65 à 67 ans l’âge limite des pilotes de vols internationaux en équipage multiple, assorti d’un renforcement des contrôles médicaux.« Tout le monde souhaite que l’aviation soit sécuritaire, efficiente et plus durable. En fait, plusieurs de nos documents demandent simplement aux gouvernements de mettre en œuvre plus efficacement les mesures qu’ils ont déjà adoptées », a insisté le directeur général de l’IATA, optimiste sur les résultats attendus.