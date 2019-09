OFFICIEL : Fernando Llorente signe à Naples

Cela faisait plusieurs jours que son nom revenait avec insistance du côté de Naples et c'est désormais officiel. L'attaquant espagnol est arrivé libre de tout contrat après avoir mis un terme à son aventure londonienne avec Tottenham après une finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool.

Avant même que l'arrivée du joueur ne soit officialisée par le club, Aurelio De Laurentiis a publié une photo du joueur en train de signer son nouveau contrat. "Bienvenue, Fernando". L'attaquant a signé pour deux saisons avec le club napolitain et percevra un salaire de 2,5 millions d'eurospar an.

À 34 ans, Llorente revient en Italie, un pays où il a évolué deux saisons avec la Juventus Turin, inscrivant 27 buts et donnant six passes décisives en 92 matches.

Lors de sa dernière aventure, à Tottenham, le Basque n'a pas disposé de beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, mais a démontré avoir toujours le sens du but et du collectif (13 buts pour six passes décisives).

Llorente est désormais le troisième espagnol de l'effectif du Napoli, qui compte déjà dans ses rangs Fabián Ruiz et José Callejón.