OFFICIEL : Nikola Kalinic exclu de la sélection croate

Alors que la Coupe du Monde vient à peine de démarrer, la sélection croate vient de se priver expressément d'un élément. Zlatko Dalic, le sélectionneur de l'équipe, a décidé de renvoyer à la maison l'un de ses attaquants, Nikola Kalinic. Une mesure disciplinaire après que ce dernier ait manqué à ses responsabilités.



L'attaquant de l'AC Milan a refusé de faire son entrée en jeu comme remplaçant à l'occasion du premier match de la compétition contre le Nigeria (1-0). Aux yeux de son entraineur, cette démarche était inacceptable et méritait la plus radicale des sanctions, surtout que ce n'était pas la première fois que cela se produisait.



« Il devait jouer lors de la seconde période contre le Nigeria mais il m'a dit qu'il n'était pas prêt. La même chose est arrivée lors du match amical contre le Brésil, et maintenant juste avant l'entrainement. Trois fois, c'en est trop. J'ai besoin de joueurs qui sont prêts. Je l'ai remercié et il a été renvoyé à la maison », s'est justifié Dalic ce lundi.



Selon Sportske Novostki, le comportement de Kalinic est dû au fait qu'il n'était pas content de sa situation. Il n'avait plus été titulaire en sélection depuis le 24 mars dernier, alors qu'il avait été l'un des protagonistes de la qualification en barrages contre la Grèce. Le sélectionneur lui préférant Kramaric de Hoffenheim, il aurait donc choisi de bouder. Une décision qu'il va devoir désormais assumer. Pour information, c'était le quatrième tournoi majeur qu'il disputait avec son pays après les Euro 2008, 2012 et 2016.