OFFICIEL : Sergi Roberto prolonge son contrat jusqu'en 2022

Bien que l'accord ait été conclu il y a quelques jours, le Barça a attendu ce vendredi matin pour rendre officielle la prolongation du contrat du milieu de terrain avec le club catalan. Sa clause libératoire est passée de 40 millions à 500 millions d'euros.Sergi Roberto a de nouveau prouvé son amour pour le FC Barcelone, équipe à laquelle il est arrivé à 14 ans seulement, provenant des catégories inférieures du Nastic de Tarragona. Dès lors, il a porté les couleurs du Barça.Le milieu de terrain de 25 ans a débuté avec la première équipe du Barça le 10 novembre 2010 lors d'un match Barça-Celticqui s'est soldé par un 5-1. Il a eu un grand maître, Pep Guardiola, qui lui a offert l'opportunité.Depuis, il a joué 178 matches et marqué 7 buts, dont le dernier but du 6-1 historique face au PSG en Ligue des champions. Son palmarès est déjà bien rempli : 4 Ligas, 2 Ligues des champions, 4 Coupe du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Mondial des clubs.Cette saison, il a été un des joueurs les plus utilisés par Ernesto Valverde. Le joueur a disputé un total de 25 rencontres, marquant un but et offrant sept passes décisives.