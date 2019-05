OFFICIEL : Thomas Tuchel prolonge jusqu'en 2021

Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer sur son site officiel la prolongation de contrat de son entraîneur Thomas Tuchel jusqu'en 2021.



"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thomas Tuchel d’une saison supplémentaire", commençait le communiqué du PSG.



Dans son communiqué, le PSG rappelle la très bonne relation qu'a le coach allemand avec tous ses joueurs, enthousiasmé par "sa vision moderne du football et son sens des relations humaines".



Thomas Tuchel, pour sa part, n'a pas caché son bonheur de poursuivre l'aventure parisienne. "Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain. Merci au Président et à l’ensemble du club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff", a déclaré l'Allemand après avoir signé son nouveau bail.



"Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre club", a ajouté Tuchel, à la fois ému et motivé.



De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi réagi à la prolongation de contrat de son entraîneur. "Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du club", a déclaré le président parisien.



Al-Khelaïfi n'a pas tari d'éloges sur son coach, soulignant sa passion pour le football, et "son expertise du jeu ainsi que de grands talents de manager".



Malgré une saison manquée, où Paris n'a pu soulever qu'un trophée - de champion de France - le club parisien montre tout de même toute sa confiance en Tuchel en le prolongeant d'une saison supplémentaire, au lendemain d'une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de Reims.



Après un été mouvementé et certainement de nombreuses arrivées, Paris et Tuchel essayeront de faire mieux que cette saison, notamment en Ligue des Champions, où les Parisiens se sont encore arrêtés en huitièmes de finale.