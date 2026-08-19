OFNAC : Pastef annonce un amendement de l'article 18 pour rendre publiques les déclarations de patrimoine

Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes annonce l’introduction prochaine d’une proposition de loi visant à rendre publiques les déclarations de patrimoine détenues par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).
En marge du point de presse du Bureau politique de Pastef ce mercredi 19 août, le député Amadou Ba a indiqué que son groupe parlementaire entend modifier l’article 18 de la loi relative à la déclaration de patrimoine afin de supprimer la clause de confidentialité.
« Nous allons faire une proposition de loi pour enlever la confidentialité de la loi sur la déclaration de patrimoine. Nous ferons un amendement de l’article 18 de la loi afin de supprimer la clause de confidentialité », a déclaré le parlementaire.
Selon Amadou Ba, cette modification permettra de rendre accessibles au public les déclarations de patrimoine des autorités concernées.
« Les déclarations de patrimoine peuvent être rendues publiques. Nous saurons tous les patrimoines de ceux qui critiquent Ousmane Sonko. En un clic sur le site de l’OFNAC, les Sénégalais sauront les patrimoines déclarés par les autorités et ceux qui nous dirigent », a-t-il expliqué.
Le député annonce que la proposition sera déposée prochainement. « Dans deux semaines, nous allons introduire l’amendement », a-t-il précisé.
En marge du point de presse du Bureau politique de Pastef ce mercredi 19 août, le député Amadou Ba a indiqué que son groupe parlementaire entend modifier l’article 18 de la loi relative à la déclaration de patrimoine afin de supprimer la clause de confidentialité.
« Nous allons faire une proposition de loi pour enlever la confidentialité de la loi sur la déclaration de patrimoine. Nous ferons un amendement de l’article 18 de la loi afin de supprimer la clause de confidentialité », a déclaré le parlementaire.
Selon Amadou Ba, cette modification permettra de rendre accessibles au public les déclarations de patrimoine des autorités concernées.
« Les déclarations de patrimoine peuvent être rendues publiques. Nous saurons tous les patrimoines de ceux qui critiquent Ousmane Sonko. En un clic sur le site de l’OFNAC, les Sénégalais sauront les patrimoines déclarés par les autorités et ceux qui nous dirigent », a-t-il expliqué.
Le député annonce que la proposition sera déposée prochainement. « Dans deux semaines, nous allons introduire l’amendement », a-t-il précisé.
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