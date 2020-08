OL : positif au Covid-19, Houssem Aouar est forfait pour affronter Dijon

Selon nos informations, le milieu de l'OL Houssem Aouar (22 ans) a été testé positif au Covid-19. Tous les Lyonnais avaient été testés mardi, des tests négatifs. Mais Aouar, qui présentait des symptômes, a été de nouveau testé jeudi et les résultats sont tombés vendredi matin. Il est infecté par le virus et devra observer une période de quatorzaine. Il est donc forfait pour la réception de Dijon, ce vendredi (21 heures, en direct commenté sur notre site).



Dans un second temps, et même si ce n'est pas la première préoccupation aujourd'hui, le joueur formé au club devrait également déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus, lundi. L'équipe de France doit affronter la Suède, le 5 septembre à Solna, et la Croatie, le 8 septembre au Stade de France, en Ligue des Nations.



C'est la deuxième fois qu'Aouar ne pourra pas honorer une première convocation chez les Bleus puisqu'il avait déjà déclaré forfait pour le rassemblement de l'automne dernier (adducteurs). Ce cas positif à l'OL pose aussi la question des autres appelés lyonnais à Clairefontaine : Leo Dubois (A) ainsi que Melvin Bard, Jeff Reine-Adélaïde et Maxence Caqueret (Espoirs), pourraient devoir être testés à nouveau, puisqu'ils ont été en contact avec Aouar cette semaine.



Il s'agirait du deuxième cas positif de Covid-19 à l'OL. En effet, selon nos informations, le troisième gardien Anthony Racioppi avait été testé positif plusieurs jours avant le départ pour le « Final 8 » à Lisbonne et immédiatement écarté du groupe. Il avait été remplacé par Malcolm Barcola.



