OM : perquisitions chez deux groupes de supporters

Sur le terrain comme en coulisses, l'Olympique de Marseille vit des moments agités. Samedi, des incidents ont d'ailleurs éclaté à la Commanderie, où plusieurs supporters ont manifesté puis ont pénétré dans le centre d'entraînement avant d'être interpellés. Peu après, on a appris que huit personnes avaient été notamment placées en détention provisoire et qu'un procès aurait lieu le 24 février prochain.



Mais ce jeudi, La Provence révèle que l'enquête se poursuit afin de savoir si tout cela été prémédité. C'est ainsi que deux associations de supporters du club phocéen auraient donc été perquisitionnées ce matin. Il s'agirait des South Winners et du Commando Ultra, l'un ayant été plus ciblé que l'autre d'après le quotidien régional. Affaire à suivre...



