OM: un supporter se dit en "grève de la faim" pour faire partir Balerdi

Exaspéré par les prestations de Leonardo Balerdi, expulsé face à Strasbourg dimanche en Ligue 1 (2-2), un supporter marseillais a réclamé le départ du défenseur argentin d'une manière étonnante, ce lundi devant la Commanderie. Une première.



La grève de la faim peut être utile dans des cas exceptionnels, et demeure une protestation personnelle extrême. C'est pourtant en détournant cet acte loin d'être anodin qu'un supporter de l'Olympique de Marseille a tenté de montrer son désespoir... et réclamé le départ de Leonardo Balerdi (24 ans).



Encore en difficulté et expulsé dès la 29e minute dimanche soir face à Strasbourg (2-2, 27e journée de Ligue 1), le défenseur central argentin est régulièrement pris pour cible par les fans de l'OM. Bien que soutenu après le match par son entraîneur Igor Tudor, Balerdi semble avoir exaspéré une fois de trop ce supporter facétieux.



"Je fais passer mon message pour le peuple marseillais"

"Il ne faut plus qu'il joue à l'OM, c'est tout. C'est rien de méchant. Je fais passer mon message pour le peuple marseillais, sans gros mots, sans insultes. Moi, je veux des vrais joueurs de ballons à l'OM", explique le supporter devant l'entrée de la Commanderie.



Sur sa pancarte amenée avec lui pour expliquer son geste et son sit-in, des "Balerdi dehors", "Je fais la grève de la faim", et "Le peuple marseillais ne veut plus de toi". Arrivé à Marseille à l'été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Balerdi a participé à 36 matchs avec l'OM cette saison (1 but, 1 passe décisive).



RMC Sport