Rencontre Diomaye-Macky : El Hadji Omar Youm salue « l'image d'un Sénégal uni »

L'ancien ministre El Hadji Omar Youm a réagi à la rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son prédécesseur, Macky Sall, tenue ce vendredi 17 juillet 2026 au Palais de la République.



Le membre du Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR) a salué cette audience, estimant qu'elle traduit la primauté de l'intérêt supérieur de la Nation.



« Le Sénégal est plus grand que nos divergences. Lorsque l’intérêt national est en jeu, il doit toujours l’emporter sur tout autre intérêt. Cet échange entre le Président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye et le Président Macky SALL, visiblement empreint de courtoisie républicaine, est l'image d’un Sénégal uni, une Grande Nation que nous devons offrir au monde. Fier d’appartenir à ce Sénégal des grands hommes d’Etat! », a-t-il écrit sur Facebook.



A noter que Macky Sall est en tournée de campagne alors qu'il se présente au poste de secrétaire général de l'ONU.