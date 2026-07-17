Autoroute de l’Avenir : un bouchon de 4 km signalé à Thiaroye, dans le sens Dakar-AIBD

L’Autoroute de l’Avenir a signalé, ce vendredi 17 juillet 2026, d’importantes perturbations de la circulation à hauteur de la gare de Thiaroye, dans le sens Dakar–AIBD, en raison de la saturation du réseau routier.
Selon l'exploitant, un bouchon d’environ 4 kilomètres est actuellement observé dans ce secteur.
Les usagers sont invités à prévoir un temps de trajet supplémentaire entre Dakar et Keur Massar et à faire preuve de prudence durant leurs déplacements.
Selon l'exploitant, un bouchon d’environ 4 kilomètres est actuellement observé dans ce secteur.
Les usagers sont invités à prévoir un temps de trajet supplémentaire entre Dakar et Keur Massar et à faire preuve de prudence durant leurs déplacements.
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