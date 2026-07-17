Sécurité Magal : la police peaufine son dispositif à Touba et annonce un nouveau commissariat

À l'approche du Grand Magal de Touba, la police nationale passe à la vitesse supérieure pour blinder la sécurité de l'événement. Après le déploiement d'une vaste opération de maillage territorial ayant mobilisé près de 35 policiers de tous grades répartis sur treize zones stratégiques, une délégation de hauts responsables de la police a mené une mission de reconnaissance sur le terrain.



Cette délégation restreinte regroupait le commissaire principal Daouda Bodian (chef du commissariat spécial de Touba), le commissaire principal Abdoulaye Ka (commandant du GMI à Diourbel), le commissaire Dame Touré (Ndamatou) et le lieutenant Pape Demba Diouf (Gouy Mbind). Ensemble, ils ont inspecté les sites d'hébergement, les sept postes de police avancés et effectué un diagnostic pour garantir la fluidité de la circulation.



À l'issue de cette tournée, la délégation a été reçue ce vendredi par Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides. Une occasion saisie par le commissaire principal Daouda Bodian pour annoncer officiellement l'ouverture prochaine d'un deuxième commissariat d'arrondissement à Touba, venant en renfort à celui de Ndamatou.



Face aux besoins sécuritaires jugés plus importants cette année, le chef du commissariat spécial a rassuré sur la mobilisation d'effectifs supplémentaires par la hiérarchie. Un premier détachement additionnel est attendu dans les prochains jours pour entamer la montée en puissance du dispositif, qui sera progressivement renforcé par d'autres unités spécialisées comme l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).



Le commissaire Bodian a enfin réaffirmé l'engagement des troupes à faire scrupuleusement respecter les interdits de la ville sainte, tout en insistant sur la courtoisie, le professionnalisme et le respect des droits humains lors des interventions.