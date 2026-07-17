Kolda : le Réseau des sages du MKD prie pour la paix au Sénégal et le succès d'Abdourahmane Baldé à la tête de la LONASE

Le Réseau des sages du Mouvement Kolda Debout (MKD) a organisé, ce vendredi 17 juillet à Kolda, une grande cérémonie de prières dédiée à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale. Cette rencontre religieuse a également été l'occasion de formuler des prières pour la réussite d'Abdourahmane Baldé, récemment nommé Directeur général de la LONASE.



Initiée par le Réseau des sages du MKD, la cérémonie a réuni des imams, des oulémas ainsi que plusieurs présidents de daaras venus implorer la bénédiction divine pour le Sénégal et pour le nouveau Directeur général de la LONASE dans l'exercice de ses fonctions.



Prenant la parole au nom des sages, leur porte-parole a salué la confiance renouvelée du Président de la République envers Abdourahmane Baldé, qui effectue ainsi son retour à la tête de la LONASE. Il a exprimé la profonde reconnaissance du Mouvement Kolda Debout à l'endroit du chef de l'État pour cette nomination, estimant qu'elle récompense les compétences et l'engagement de leur leader.



Au-delà de cet hommage, les organisateurs ont insisté sur la nécessité de préserver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale, dans un contexte où le Sénégal a plus que jamais besoin de stabilité pour poursuivre son développement.



Les prières, dirigées par les guides religieux présents, se sont achevées par des bénédictions en faveur des autorités du pays, du peuple sénégalais et d'Abdourahmane Baldé, afin que sa mission à la tête de la LONASE soit couronnée de succès au bénéfice de l'ensemble des Sénégalais.