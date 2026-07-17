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Candidature à l'ONU : ce que Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye se sont dit au Palais



Candidature à l'ONU : ce que Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye se sont dit au Palais
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce vendredi 17 juillet 2026, son prédécesseur, Macky Sall, au Palais de la République.

Selon un communiqué de la Présidence, l'ancien chef de l'État est venu informer, « de vive voix, le Président de la République de sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies », dont le processus de sélection a été lancé le 25 novembre 2025 à New York.

Au cours de l'entretien, Macky Sall a également fait le point sur l'évolution de sa candidature et « sollicité le soutien de son pays », précise la même source.

La Présidence souligne que, « au-delà des trajectoires et des convictions de chacun, cette rencontre est un symbole de la continuité de l'État et de la permanence des institutions, par-delà les alternances ».

Elle indique par ailleurs que le Président Bassirou Diomaye Faye a écouté son hôte « avec courtoisie » et salué sa démarche.

À l'issue de l'audience, Macky Sall s'est engagé à « rendre compte régulièrement au Chef de l'État à chaque étape de la procédure » relative à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU.
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Moussa Ndongo

Vendredi 17 Juillet 2026 - 22:36


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