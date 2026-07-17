Kanel : PASTEF dément le ralliement d'un prétendu cadre et recadre la TFM

La Coordination départementale de PASTEF - Les Patriotes de Kanel a publié un communiqué ce vendredi 17 juillet 2026 pour apporter un démenti formel aux informations diffusées lors du journal télévisé de la TFM le 15 juillet dernier. La chaîne de télévision faisait état du ralliement d'un supposé « cadre de PASTEF Kanel » à une autre coalition politique.



Selon la structure locale du parti au pouvoir, la personne citée, Monsieur Amadou Hamath Dia, « n'est ni un responsable, ni un cadre officiellement reconnu » par la formation politique. La coordination précise qu'il n'occupe aucune fonction au sein des instances de PASTEF, à quelque niveau que ce soit, et que ses prises de position n'engagent que lui-même.



Tout en rassurant ses militants sur l'unité et la stabilité de ses structures dans le département, la coordination de Kanel a invité les professionnels des médias à faire preuve de plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement des informations. Elle rappelle l'importance de vérifier les faits auprès des sources habilitées afin d'éviter toute confusion dans le débat public.