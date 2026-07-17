Sécurité : les matchs de « Navétanes » interdits au-delà de minuit à Ziguinchor

Par arrêté préfectoral daté de ce vendredi 17 juillet 2026, le préfet du département de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a interdit la programmation et le déroulement des matchs du Championnat national populaire, communément appelé « Navétanes », au-delà de 00 heure dans toute la commune.
L'autorité administrative justifie cette mesure par la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public et de préserver la sécurité des personnes et des biens. Selon le document officiel, tout manquement à ces dispositions entraînera la suspension immédiate des matchs du championnat. Le commissaire central de Ziguinchor, le président de l'ODCAV ainsi que les présidents de zone ont été chargés de l'application stricte de cet arrêté.
L'autorité administrative justifie cette mesure par la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public et de préserver la sécurité des personnes et des biens. Selon le document officiel, tout manquement à ces dispositions entraînera la suspension immédiate des matchs du championnat. Le commissaire central de Ziguinchor, le président de l'ODCAV ainsi que les présidents de zone ont été chargés de l'application stricte de cet arrêté.
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