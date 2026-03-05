Kolda : plus de 7 tonnes de produits impropres et 89 cartons de médicaments incinérés

À Kolda, les autorités administratives ont procédé, ce mercredi 4 mars, à l’incinération de plus de 7 tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur estimée à 6 millions de francs CFA, ainsi que de 89 cartons de produits pharmaceutiques.



La cérémonie s’est tenue au niveau d’une décharge située à la périphérie de la ville, sous la présidence du préfet du département, en présence des services compétents, notamment le service d’hygiène.



Ces produits, saisis lors d’opérations de contrôle menées sur les marchés et dans certains points de vente, étaient jugés dangereux pour la santé publique. Il s’agit essentiellement de denrées alimentaires périmées ou mal conservées, ainsi que de médicaments ne répondant pas aux normes requises.



Prenant la parole, le préfet a salué les efforts déployés par le service d’hygiène pour retirer du circuit commercial ces produits à risques. Il a souligné que ces opérations s’inscrivent dans une dynamique de protection des consommateurs et de lutte contre la commercialisation de produits non conformes.



L’autorité administrative a particulièrement insisté sur les graves conséquences sanitaires que peuvent engendrer de tels produits : intoxications alimentaires, complications médicales et autres pathologies liées à la consommation de denrées avariées ou de médicaments inappropriés.



Enfin, le préfet a invité les usagers à redoubler de vigilance, en vérifiant systématiquement les dates de péremption indiquées sur les emballages avant toute consommation. Il a également appelé les commerçants à plus de responsabilité afin de préserver la santé des populations et d’éviter des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.



Cette opération d’incinération illustre la volonté des autorités locales de renforcer la surveillance du marché et de garantir la sécurité sanitaire dans la région.