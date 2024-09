Occupation anarchique : à Ourossogui une vaste opération de démolition des maisons lancée

Les services de la mairie de Ourossogui (Matam) procèdent depuis hier mercredi à la démolition de plusieurs constructions dans le quartier « Ari Koda » situé à la périphérie de la commune.



L’opération qui est diligentée par le maire de la ville, Me Moussa Bocar Thiam, dans le but d’une « restructuration », pour « freiner le problème de l’auto-construction et de l’habitat irrégulier », qui a déjà conduit à la destruction d’une cinquantaine de bâtisses, sera poursuivie ce jeudi 19 septembre 2024, conformément au calendrier d’exécution annoncé.