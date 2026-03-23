Occupation de l’espace public à Petersen : le ministre de l’Intérieur salue le civisme des commerçants pendant le Ramadan

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a salué l’initiative des commerçants du marché de Petersen concernant l’occupation temporaire d’une partie de l’espace public durant le mois de Ramadan. Pour lui, ce geste illustre un exemple de responsabilité et de respect du bien commun.



« Je salue une initiative exemplaire. Suite à la décision prise par nos soins de vous laisser occuper une partie de l’espace public pendant le ramadan , vous avez démontré qu’il est possible de concilier activité économique, ordre public et civisme », a-t-il écrit.



Selon le ministre de l’Intérieur, « ce que nous voyons ici est le fruit d’un engagement collectif : celui des autorités administratives, des autorités locales et surtout celui des commerçants ».



Me Cissé a également salué la démarche des commerçants qui ont procédé eux-mêmes à la libération et au nettoyage des lieux après la période qui leur avait été accordée.



« En contribuant vous-mêmes à la libération et au nettoyage de cet espace, à l’expiration du délai qui vous est donné, vous envoyez un message fort à la nation : celui de la responsabilité et du respect du bien commun », a-t-il souligné.



Enfin, le ministre a appelé à encourager et renforcer ce type d’initiative citoyenne. « C’est cette dynamique que nous voulons encourager et renforcer. C’est ce que nous voulons impulser. Je vous remercie et vous félicite. Continuons dans cette voie du civisme et du patriotisme », a-t-il conclu.

