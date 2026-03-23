Maison Blanche : La Première dame, Marie Khone Faye, invitée par Melania Trump au Global Coalition Summit for Children

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a annoncé qu’elle participera prochainement à un sommet international consacré à la protection et à l’avenir des enfants aux États-Unis.



Dans un message publié sur Facebook, elle indique avoir été invitée par la Première dame américaine, Melania Trump, à prendre part au Global Coalition Summit for Children, prévu à la Maison-Blanche, à Washington.



« J'ai le plaisir de vous informer que, sur invitation de la Première dame des États-Unis, Mme Melania Trump, je me rendrai à Washington à compter du 23 mars, afin de prendre part au Global Coalition Summit for Children, qui se tiendra à la Maison-Blanche le mercredi 25 mars 2026, autour du thème: « Fostering the Future Together », a-t-elle écrit.



Selon Marie Khone Faye, ce sommet de haut niveau sera l'occasion d'aborder les enjeux liés à l'éducation des enfants.