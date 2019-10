Octobre rose à l’aéroport Dakar Blaise Diagne : Grande mobilisation des agents et engagement des autorités pour faire face aux cancers

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens a clôturé ce mardi la journée de mobilisation et de sensibilisation sur la lutte contre les cancers du col de l’utérus et du sein. Une activité organisée par l’Amicale des Femmes de LAS (AFLAS) avec celles de AIBD, de 2AS et de la HAAS en partenariat avec la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA). Des expositions des responsables de la LISCA et du théâtre forum étaient au menu de la journée.