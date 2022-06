"Offense au chef de l’Etat" : Le ministère de la Justice « condamne fermement les déclarations » de Bara Dolly

Le ministère de la Justice « condamne fermement les déclarations d'une particulière gravité », du député de l’opposition Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, visant la personne incarnant la plus haute Institution de la République ».



Dans un communiqué transmis à PressAfrik ce vendredi, la Chancellerie a donné des instructions au Ministère Public pour que l'auteur (Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly) de tels faits soit poursuivi.



Par ailleurs, le ministère de la Justice a rappelé que les élections législatives qui arrivent « ne sauraient être le prétexte à des dérapages verbaux de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des citoyens ou à jeter le discrédit sur les institutions ».



Au cours du rassemblement autorisé que la coalition Yewwi askan wi a organisé le 8 juin 2022, à la Place de la Nation, le député mis en cause a « tenu publiquement des propos outrageants à l'encontre du président de la République Macky Sall », lit-on dans la note.



Une déclaration qui lui a valu son arrestation et son placement en position de garde à vue par la Division spéciale de cyber sécurité (DSC) depuis hier jeudi en début de soirée. Il est poursuivi par le parquet pour « offense au chef de l’Etat prévue par l’article 80 de la constitution, et diffusion de fausses nouvelles et diffamation ».