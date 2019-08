Offense au chef de l’Etat : le journaliste Adama Gaye entendu sur le fond du dossier jeudi

Adama Gaye sera entendu sur le fond du dossier jeudi prochain par le Doyen des juges. Le journaliste, et activiste est en prison depuis près d’un mois pour offense au chef de l’Etat. Ses avocats devraient introduire une demande de liberté provisoire.





« La date a été fixée. Le jeudi, il sera entendu sur le fond du dossier. La liberté elle-même est un attribut, c’est un droit. À chaque occasion, nous présentons la demande de liberté et il y a de la chance qu’elle soit accueillie favorablement. Et c’est pourquoi à chaque fois que nous avons un interrogatoire, c’est une occasion d’introduire une demande de mise en liberté particulièrement dans ce genre dossier », a indiqué Me Khoureychi Ba au micro de la Rfm.