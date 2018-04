Office du Bac : Macky Sall «limoge» Babou Diaham

Babou Diaham n’est plus à la tête de l’office du bac. En effet, le chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. Diaham qui a bouclé ses 17 ans à la tête de ce poste stratégique.



Nommé par me Abdoulaye Wade en 2001, M. Diaham que d’aucun considérait comme indéboulonnable à la tête de l’office du Bac a finalement été emporté par les fraudes concernant les épreuves du baccalauréat. Et la dernière affaire avait fait les choux gras de la presse en 2017.



Le désormais ex-organisateur principal du Bac est remplacé à ce poste par Sossé NDIAYE, Professeur assimilé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, titulaire d'un Doctorat d’Etat ès Science