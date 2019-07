Officiel ! Didier Drogba et Samuel Eto'o intègrent la CAF

La confédération africaine de Football(CAF) a tenu, ce jeudi son l'assemblée générale sous tension, au Caire. Le président Ahmed Ahmed a annoncé que deux anciens joueurs africains intègrent l'Instance. Et il s'agit de l'Ivoirien Samuel Eto'o et du Camerounais Didier Drogba qui allaient devenir ses collaborateurs officiels.



"Je m'excuse auprès du comité exécutif que je n'ai pas encore prévenu, car c'est très personnel. C'est le président qui a choisi que Samuel Eto'o et Didier Drogba soient ses collaborateurs les plus proches à partir de maintenant", a déclaré Ahmad Ahmad.

Le président de la CAF indique que les deux hommes "occuperont des fonctions officielles" sans plus de précisions.