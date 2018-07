Officiel ! La FIFA dévoile la liste des joueurs nominés The Best 2018

Qui va succéder à Cristiano Ronaldo pour le titre du meilleur joueur FIFA 2018 The Best ? L'instance dirigeante du football mondial vient de publier une liste de 10 joueurs nominés pour ledit trophée. Trois champions du monde 2018 y figurent (Mbappé, Griezmann et Varane). Mohamed Salah est le seul joueur africain de la liste. En plus de Messi et Cristiano Ronaldo, Luka Modric est l'un des principaux favoris.