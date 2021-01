Officiel ! Le jeune gardien des Espoirs de Guédiawaye Boubacar Fall s’est engagé avec Saint-Etienne

Au lendemain du licenciement de Stéphane Ruffier, l'ASSE a officialisé ce mardi la signature du jeune gardien sénégalais Boubacar Fall (19 ans), présenté comme "très athlétique (1,98 m), agile et sûr dans ses prises de balle", jusqu'en 2023. Prometteur, l'ex-gardien du Guediawaye FC (Dakar) a participé récemment à un rassemblement avec l’équipe nationale du Sénégal, en l'absence d'Édouard Mendy, Alfred Gomis et Clément Diop.



« Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais, explique Boubacar Fall. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression », a déclaré le jeune international sénégalais.